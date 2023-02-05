في غياب بن ناصر.. ميلان ينهزم أمام إنتر في قمة الكالتشيو 

انهزم نادي ميلان أمام غريمه انتر اليوم الأحد في الجولة 21 من الكالتشيو في غياب الدولي الجزائري اسماعيل بن ناصر.

و كشفت إدارة ميلان قبل انطلاق المباراة عن القائمة الأساسية التي عرفت غياب بن ناصر عن التشكيلة بسبب الإصابة على مستوى الركبة.

وخسر ميلان بهدف مقابل صفر من إمضاء لوتارو مارتينيز في الدقيقة 34 لاعبا بحضور جماهيري غفير بملعب “جيوتزيبي مياتزا”.

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