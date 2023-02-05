في غياب بن ناصر.. ميلان ينهزم أمام إنتر في قمة الكالتشيو
بقلم عزيز طالبي
انهزم نادي ميلان أمام غريمه انتر اليوم الأحد في الجولة 21 من الكالتشيو في غياب الدولي الجزائري اسماعيل بن ناصر.
و كشفت إدارة ميلان قبل انطلاق المباراة عن القائمة الأساسية التي عرفت غياب بن ناصر عن التشكيلة بسبب الإصابة على مستوى الركبة.
وخسر ميلان بهدف مقابل صفر من إمضاء لوتارو مارتينيز في الدقيقة 34 لاعبا بحضور جماهيري غفير بملعب “جيوتزيبي مياتزا”.
“لاوتارو كابوس ميلان”
رأسية المهاجم الأرجنتيني تعلن عن الهدف الأول في الديربي #ديربي_ميلانو#إنتر_ميلان#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/Y2H0uKgiJd
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) February 5, 2023
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