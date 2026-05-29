في غياب بوداوي.. نيس يضمن البقاء في “الليغ1” برباعية أمام سانت إيتيان

ضمن نادي نيس، اليوم الجمعة، بقاءه رسميًا في الدوري الفرنسي الدرجة الأولى، عقب فوزه العريض أمام سانت إيتيان، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف واحد.

في إياب مباراة “البلاي أوف” الخاصة بالصعود والبقاء بملعب “أليانز ريفييرا”.

وكانت مواجهة الذهاب التي جرت أول أمس الأربعاء قد انتهت على وقع التعادل السلبي، قبل أن يفرض نيس سيطرته الكاملة في لقاء العودة ويحسم بطاقة البقاء بأداء هجومي قوي.

حيث سجل رباعية النادي الأحمر والأسود كل من جوناثان كلوس د 62، ثم عدل الزوار دافيتاشفيلي من علامة الجزاء في الدقيقة 79، وفي الدقيقة 81 منح بوداش التقدم مجددا لنيس، بعدها تمكن ايلي واهي من تسجيل ثنائية في الدقائق 90+2، 87.

وشهدت المباراة غياب الدولي الجزائري، هشام بوداوي، بسبب الإصابة التي يعاني منها على مستوى الفك، وهي الإصابة التي أبعدته عن هذا الموعد الحاسم لفريقه.

وفي ذات السياق، أكدت إدارة نادي نيس أن إصابة اللاعب الجزائري لا تستدعي القلق، إذ من المنتظر أن يحل بأرض الوطن خلال الساعات القليلة القادمة، من أجل الالتحاق بتربص “الخضر” الجاري بمركز سيدي موسى، تحضيرا لنهائيات كأس العالم.