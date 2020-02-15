في غياب دولور.. مونبوليي دون حلول

ترك غياب الدولي الجزائري أندي دولور، فراغا رهيبا في صفوف نادي مونبوليي، خلال مواجهة يوم أمس الجمعة أمام نظيره موناكو.

وإعتبرت جريدة “ليكيب”، بأن صاحب القذفات الصاروخية ترك فريقه يتيما في قلعة “لوي 2″، وهو الذي غاب بسبب العقوبة الآلية.

وإعترف المدرب ميشال ديرزاكاريون، بأن القاطرة الأمامية لفريقه لم يكن بمقدورها التحرك، مثلما جرت عليه العادة.

وقال :”الفراغ الذي تركه دولور، مفروغ منه، لأنه قوي بدنيا، ويدخل الصراعات الثنائية، كما يمنح حلولا في العمق”.

وختم :”كل هذه الأمور إفتقدناها للأسف”.