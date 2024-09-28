في غياب زروقي.. الحاج موسى إحتياطي في مواجهة فاينورد و نيميخن

شارك الجناح الدولي الجزائري، أنيس الحاج موسى، اليوم السبت، كإحتياطي في مواجهة فريقه فاينورد و نيميخن.

في إطار مواجهة الجولة السابعة من الدوري الهولندي، والتي إنتهت بالتعادل الإيجابي بهدف في كل شبكة.

وأقحم مدرب فاينورد، براين بريسكي، لاعبه الدولي الجزائري، أنيس الحاج، موسى، بداية من الدقيقة الـ69 من الشوط الثاني.

وقدم اللاعب، الحاج موسى، أداءً متوسطا، في الدقائق التي خاضها، حيث لمس الكرة في 18 مناسبة، قدم من خلالها 7 تمريرات ناجحة، ومراوغة ناجحة.

أما دفاعيا، تمكن لاعب الخضر، الحاج موسى، من حسم صراعين ثنائيين لصالحه من أصل خمس صراعات.

أما الدولي الجزائري الآخر، رامز زروقي، إكتفى بمتابعة أطوار المواجهة، من قائمة البدلاء، ولم يشارك في أي دقيقة.

للإشارة، يمتلك لاعب الخضر، رصيد مشاركات متدني هذا الموسم مع فريقه فاينور، حيث شارك في خمس مناسبات كلها كإحتياطي.