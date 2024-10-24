إعــــلانات
الرياضة

في غياب شايبي.. أيتنراخت فرانكفورت يحقق ثاني انتصار في “الأوروبا ليغ”

بقلم فيصل زيان بوزيان
في غياب شايبي.. أيتنراخت فرانكفورت يحقق ثاني انتصار في “الأوروبا ليغ”
  • 18
  • 0

غاب اللاعب الدولي الجزائري، فارس شايبي، اليوم الخميس، عن مواجهة فريقه أينتراخت فرانكفورت أمام ريغاس أف أس الليتواني.

وهي المباراة التي انتهت بهدف دون رد لصالح النادي الألماني، في إطار الجولة الثالثة من الدور الأول لمنافسة “الأوروبا ليغ”. ليرفع رصيده إلى 7 نقاط في المركز السادس. بعد الفوز أمام بيشكتاش والتعادل أمام فيكتوريا بلزن التشيكي.

وقرر المدرب، دينو توبمولر، عدم الاعتماد على الدولي الجزائري، شايبي، في هذه المواجهة، واكتفى بتركه على مقاعد البدلاء.

وتعد مواجهة اليوم هي الأولى التي يغيب فيها اللاعب الجزائري عن فريقه، حيث خاض لحد الآن عشر مباريات في كل المنافسات، بمجموع 543 دقيقة لعب منذ انطلاق الموسم، وتمكن من تسجيل هدف واحد.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/7lDWE
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر