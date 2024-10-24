في غياب شايبي.. أيتنراخت فرانكفورت يحقق ثاني انتصار في “الأوروبا ليغ”

غاب اللاعب الدولي الجزائري، فارس شايبي، اليوم الخميس، عن مواجهة فريقه أينتراخت فرانكفورت أمام ريغاس أف أس الليتواني.

وهي المباراة التي انتهت بهدف دون رد لصالح النادي الألماني، في إطار الجولة الثالثة من الدور الأول لمنافسة “الأوروبا ليغ”. ليرفع رصيده إلى 7 نقاط في المركز السادس. بعد الفوز أمام بيشكتاش والتعادل أمام فيكتوريا بلزن التشيكي.

وقرر المدرب، دينو توبمولر، عدم الاعتماد على الدولي الجزائري، شايبي، في هذه المواجهة، واكتفى بتركه على مقاعد البدلاء.

وتعد مواجهة اليوم هي الأولى التي يغيب فيها اللاعب الجزائري عن فريقه، حيث خاض لحد الآن عشر مباريات في كل المنافسات، بمجموع 543 دقيقة لعب منذ انطلاق الموسم، وتمكن من تسجيل هدف واحد.