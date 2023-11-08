في غياب عدلي.. الميلان يتجاوز البياسجي وينعش حظوظه في رابطة الأبطال

تمكن ميلان الإيطالي، أمس الثلاثاء، من الإطاحة بمنافسه باريس سان جيرمان الفرنسي، برسم الجولة الرابعة من دور مجموعات رابطة الأبطال.

وعرفت المواجهة التي إحتضنها ملعب السان سيرو، تقدم البياسجي في النتيجة عن طريق المدافع سكرينيار في الدقيقة 9 من الشوط الأول.

ليعدل النتيجة، بعدها نجم الروسونيري لياو في الدقيقة 12 بمقصية رائعة، وأضاف هداف الفريق جيرو الهدف الثاني في الدقيقة 50.

بهذا الفوز، أحي الميلان حظوظه في التأهل للدور 16 من المنافسة، وإرتقى للمركز الثالث في المجموعة 6 برصيد 5 نقاط، من تعادلين، فوز وخسارة.

ولم يشارك اللاعب الفرانكو جزائري ياسين عدلي في اللقاء، حيث بقي حبيس مقاعد البدلاء، بسبب تفضيل المدرب بيولي الإعتماد على عنصر الخبرة في هذه المواجهة المصيرية، بإقحامه في وسط الميدان لوفتيس تشيك، و رايندرز ويونس موسى.