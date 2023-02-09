في غياب عطال.. بوداوي و براهيمي ضمن قائمة نيس الموسعة

يتواجد الدوليان الجزائريان بلال براهيمي و هشام بوداوي في قائمة نيس الموسعة تحسبا لمباراة الغد امام نادي أجاكسيو.

و أعلن المدرب ديغارد عن قائمة 21 لاعبا المعنية المباراة القوية التي ستلعب بميدان “اليانز ريفييرا”.

كما عرفت القائمة الموسعة غياب الدولي الجزائري الأخر يوسف عطال الذي يواصل العلاج من إصابته، التي تلقاها مؤخرا. في حين غادر أندي ديلور أسوار نيس صوب نادي نانت الفرنسي في الميركاتو الشتوي.

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