في غياب غويري.. بن ناصر أساسيا في مباراة مارسيليا أمام تولوز

تواجد الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر في التشكيلة الأساسية لفريق أولمبيك مارسيليا التي ستواجه نادي تولوز ضمن مباريات الجولة الـ 28 من الليغ 1.

كما عرفت القائمة التي أعلن عنها المدرب الإيطالي روبيرتو دي زيربي غياب الدولي الجزائري أمين غويري.

وكان ديزربي قد أعلن القائمة الموسعة للنادي، و كشف عن سبب عدم حضور غويري في مباراة اليوم، هو معاناته البدنية بالنظر إلى المجهودات الكبيرة التي بذلها رفقة المنتخب الوطني سابقا.