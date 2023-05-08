في غياب ليريس.. سامبدوريا ينهزم مجدداً ويسقط لـ”سيري بي”

تعرض نادي سامبدوريا للخسارة، اليوم الإثنين، ضد أودينيزي، برسم الجولة 34 من الدوري الإيطالي، في المواجهة التي غاب الدولي الجزائري مهدي ليريس للإصابة.

وسقط سامبدوريا بثنائية نظيفة ضد أودينيزي، رّسم بها سقوطه لدوري الدرجة الثانية الإيطالية “سيري بي”.

بعد أن حقق سامبدوريا حصيلة مخيبة هذا الموسم، بخسارة 23 مباراة، وتعادل في 8 مباريات والفوز بـ3 مباريات فقط.

و من جانبه، خاض لاعب الخضر، مهدي ليريس مع فريقه سامبدوريا هذا الموسم، 26 مواجهة في الكالتشيو وسجل هدفاً، وبصم على تمريرة حاسمة واحدة.

كما يعد اللاعب مهدي ليريس أكثر اللاعبين تعرضا للإنذار في الكالتشيو الإيطالي، بـعد نيله لـ14 بطاقة صفراء.