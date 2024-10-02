في غياب ماندي.. ليل يطيح بريال مدريد

صنع نادي ليل الفرنسي مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما أطاح بالعملاق ريال مدريد. في الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وحقق النادي الفرنسي الفوز أمام حامل اللقب، ريال مدريد، بهدف دون رد، من تسجيل اللاعب، جوناثان دافيد، من علامة الجزاء في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.

وعرفت المواجهة التي احتضنها ملعب “ديكاتلون أرينا” بمدينة ليل، غياب المدافع الدولي الجزائري، عيسى ماندي. حيث قرر مدرب ليل، برونو غينيسيون، عدم إشراك الجزائري، للمرة الثانية تواليا، بعد أن غاب عن مواجهة لوهافر الأخيرة.

وجاءت نتائج الجزء الثاني من الجولة الثانية من رابطة أبطال أوروبا على النحو التالي: