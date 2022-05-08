في غياب محرز.. السيتي يسحق نيوكاسل ويقترب من التتويج بالبريمرليغ !

اقترب أمسية اليوم الأحد فريق مانشستر سيتي من التتويج بلقب الدوري الانجليزي الممتاز للمرة الثانية على التوالي.

السيتي تغلب على ضيفه نيوكاسل بخماسية كاملة دون رد بملعب الاتحاد لحساب الجولة 36 من البريمرليغ.

رباعية السيتي وقعها رحيم ستيرلينغ في الدقيقتين 19 و93، إيمريك لابورت في الدقيقة 38، رودري في الدقيقة 61 وفيل فودين في الدقيقة 90.

كما عرفت هاته المواجهة ملازمة النجم الدولي الجزائري رياض محرز لمقاعد البدلاء طيلة أطوارها.

في حين بقي السيتي في الصدارة ب86 نقطة وبفارق 3 نقاط عن ملاحقه ليفربول قبل 3 مباريات عن النهاية.