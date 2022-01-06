في غياب محرز.. السيتي يعلن اصابة غوارديولا ولاعبيه بكورونا

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، الذي ينشط ضمنه الدولي الجزائري رياض محرز، عن تسجيل 21 إصابة بكورونا في الفريق.

وكشفت إدارة السيتي، اليوم الخميس، عن إصابة مدرب الفريق بيب غوارديولا، ومساعده خوانما ليلو، بعدوى كورونا.

كما كشف مسؤولي الفريق، عن تسجيل 21 إصابة في الإجمال، من بينهم 7 لاعبين، و14 عضوا من عمال الفريق.

يذكر أن الدولي الجزائري، و نجم السيتي، رياض محرز، يتواجد منذ يوم الإثنين الماضي، في تربص المنتخب الوطني الجاري بقطر.