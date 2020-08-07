في غياب محرز.. السيتي يقهر الريال بهدية من فاران

حقق فريق مانشستر سيتي فوزا سهلا أمام العملاق الإسباني ريال مدريد أمسية اليوم الجمعة بنتيجة 2-1، في إطار إياب الدور ثمن النهائي من منافسة دوري أبطال أوروبا.
وغاب اللاعب الدلي الجزائري رياض محرز عن قة دوري الأبطال بعدما فضل المدرب الإسباني بيب غوارديولا تعويضه باللاعب فودين.
وتسبب المدافع الفرنسي “فاران” في تسجيل هدفين لفريق السيتي بسبب أخطائه الكارثية التي منحت التأهل لأصحاب الأرض.
ويواجه رفقاء رياض محرز في الدور ربع النهائي فريق أولمبيك ليون الفرنسي الذي أقصى بدوره فريق جوفنتوس الإيطالي.
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