في غياب محرز.. بدران ضمن التشكيلة المثالية لدوري روشن

تواجد الدولي الجزائري عبد القادر بدران في التشكيلة المثالية للدوري 27 من منافسة دوري روشن السعودي.

كما عرفت التشكيلة غياب أغلب الجزائريين أبرزهم رياض محرز الذي تراجع مستواه بشكل رهيب جدا، مع نادي الأهلي السعودي رغم الفوز الأخير الذي حققه في الدوري السعودي.

ويسعى ابن مدينة البليدة لمستوياته المعهودة على أمل العودة لحمص قميص المنتخب الوطني في عهد الناخب الوطني الجديد بيتكوفيتش.

للإشارة، الخضر يعانون من جانب الدفاع في ظل اصابة رامي بن سبعيني الذي سيبتعد عن الملاعب إلى غاية الصيف القادم.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور