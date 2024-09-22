في فترة الخطوبة.. هذا ما تحب المرأة

حقيقة هي أجمل فترة تمر بحياة أي فتاة، تشعر فيها بسعادة وكأنها تلامس السماء، فبعد أن جاء النصيب والتقت بفارس الأحلام ترغب في عيش أحلى أيام حياتها خلال فترة الخطوبة، حيث تنتظر الفتاة المقبلة على الزواج الكثيرَ من الأمور من خطيبها، ولكن حياءها يمنعها من الإفصاح عما ترغبه بيه أو ما تتوسمه منه، لأنها تنتظر منه المبادرات العاطفية التي تحلُم بها، والتي تتحفظ فيها كثيرا، فيا معشر الرجال هذه أهم الأمور التي تنتظرها الفتاة خلال فترة الخطوبة:

- الكلمات الرومانسية والاعتراف بالحب:

حيث تكون الفتاة المقبلة على الزواج في غاية الشوق لعيش مشاعر الحب، وتنتظر أن تتم الخطوبة حتى تشعر بهذا الحب وتروي ظمأها منه، لذا هي تتمنى ان يمطرها بالكلمات المنمقة ويشعرها بحبه، وأن يردد على مسامعها دائماً كلمة (أحبك) التي تقتل ذلك الهاجس بأن خطيبها لا يحبها للدرجة الكافية، وتشعر بالتالي بالاطمئنان بأنها اختارت الرجل المناسب الذي تكمل إلى جانبه حياتها.

– بعد الاعتراف يأتي الاهتمام:

ولذلك فهي تنتظر أن كل دقيقة من دقائق الخطوبة، يُظهر فيها خطيبها اهتمامه بها، ومن المستحيل أن تُفصح الفتاة المقبلة على الزواج، برغبتها أن يهتم بها خطيبها خلال فترة الخطوبة؛ حيث تشعر الفتاة بأن الاهتمام الذي يجيء بعد طلب، يكون بلا فائدة أو طائل، وتشعر الفتاة المقبلة على الزواج إذا انشغل عنها خطيبها قليلاً، أو مرّ يومٌ من أيام الخطوبة من دون أن يُظهر لها خطيبها الاهتمام المطلوب؛ فإن الفتاة تكون فى أسوأ حالاتها، وتشعر بحزن وخوف شديد.

– احترام الخصوصيات:

وهذا يكون من الطرفين طبعا، فبعد الخطوبة لا بد أن تتغير مساحة الخصوصية لكلا الطرفين، ولابد أن يحترم كلاهما تلك المساحة، حتى لا يحصل ذلك الصدام الذي قد يعكر صفو العلاقة والانطلاق في مشروع الزواج يبدأ بالمشاحنات، لذا لابد من وجود ذلك الاحترام الذي يسمح بانطلاقة جميلة لحياة أجمل بحول الله.

هذا ما يخص عموما الأشياء التي تحبها المراة، أما الأمور التي تخشاها فنذكر ما يلي:

– تخشى أن تُقحم نفسها في حياة خطيبها:

ففي هذه الأيام عادة ما يضع الخطيبان بعض الأسس والقواعد التي يعتمدونها في حياتهم المقبلة، لكن عموما الفتاة الذكية تخشى أن تتدخل في حياة خطيبها وتسأله عن أسراره وتفاصيل حياته، خوفاً من أن يشعر خطيبها بأنها متسلطة أو أنها تودّ السيطرة عليه، وهنا تنتظر الفتاة بشدة من خطيبها خلال فترة الخطوبة وخاصة في أيامها الأولى أن يشاركها أسراره وتفاصيل حياته، وأن يكسر هو هذا الحاجز الذي تضعه الفتاة بينه وبينها.

– لا تحطم أحلامها:

فمن بين أكثر الأشياء التي تثير مخاوف الفتاة أن يحطم الرجل أحلام مستقبلها كأن لا يحترم عملها أو يمنعها من إتمام دراستها أو تكوينها، بل على العكس تتمنى أن يشجعها وتنتظر منه دوما أن يدعمها خطيبها ويقف إلى جوارها خلال مشوارها لتحقيق هذه الأحلام، وهذا طبعا بعد الاتفاق والتفاهم بالتراضي بين الطرفين.

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