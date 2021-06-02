في قرار مفاجئ.. الفنانة أمال ماهر تعلن إعتزالها الفن

فاجأت الفنانة المصرية أمال ماهر، جمهورها اليوم بإعلانها خبر إعتزالها الفن نهائيا من خلال منشور على حسابها الخاص بموقع التواصل الإجتماعي “انستغرام”.

وقالت ماهر في منشورها: “جمهوري العزيز الذي ساندني لسنوات وسنوات وكان رفيق دربي الدائم. نظرا لظروف خاصة بي وخارجة عن إرادتي.. أعلن إبتعادي تماما عن الوسط الفني والنشاط الفني. متمنية لكل جمهوري الخير والسعادة في هذه الحياة، ومتمنية كل التوفيق إلى كل الزملاء”.

و تابعت:”وإن كنت سأعود مرة أخرىٰ أم لا؟ فهذا سؤال يعلم إجابته عالم الغيب فقط.”

وأضافت: كل ما أفكر به حاليا هو إبتعادي فقط لا غير، وبالنسبة لصدور ألبومي الذي كنت قد أعلنت عنه فهو مؤجل لأجل غير مسمى. كنت في غاية الحماس لتقديمه لكم وإجتهدت كثيرا. أكثر من أي وقت مضى ولكنها إرادة الله.”

واختتمت قائلة: شكرا لكل من ساندني في رحلتي الفنية وفي حياتي، شكرا لكل الجمهور العربي من المحيط إلى الخليج. إستمتعت بكم كثيرا على مدار أعوام وأعوام وكنتم خير جمهور. وشكرا لله عز وجل أولا وأخيرا ودائما.

وكانت ماهر قد أعلنت قبل يوم أمس فسخ خطوبتها كما أوضحت من خلال منشور عبر صفحتها بموقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك” قائلة :”كنت قد أعلنت من فترة أنه تمت خطوبتي ولكن كل شيء نصيب. تم فسخ الخطوبة، الحمد لله على كل شيء”