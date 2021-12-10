في قصة محزنة.. أم تبيع طفلها لإطعام شقيقه التوأم

تشهد دولة أفغانستان قصصا محزنة يوميا بسبب الفقر المدقع الذي يعيش فيه مواطنوها، لتأتي قصة جديدة تدمي القلوب حيث أقدمت أم على بيع طفلها من أجل الحصول على المال الذي يساعدها على إطعام وإعاشة شقيقه التوأم.

وباعت الأم الأفغانية البالغة من العمر 40 عاما، من ولاية جوزجان شمالي البلاد، الطفل لزوجين ليس لديهما أولاد. مقابل مبلغ يعادل 104 دولارات. وأكدت أنها ستستعمله في شراء طعام يكفي عائلتها لمدة 6 أشهر.

وساءت أحوال العائلة الأفغانية بعدما أجبرت على ترك مزرعتها في وقت سابق بسبب الجفاف. الأمر الذي أجبر الزوج والإبن الأكبر للعمل في وظائف عدة. قبل سيطرة “طالبان” على البلاد في أوت الماضي.

ونقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، تصريحات الأم التي لم تذكر إسمها لمنظمة “أنقذوا الأطفال”،حيث قالت أنها أنجبت توأمين، صبي وفتاة، قبل 5 شهور، وبعد فترة قصيرة من رحيلهم عن مزرعتهم. خططت في البداية للإحتفاظ بالطفلين. لكنها بالكاد كانت قادرة على الحصول على ما يكفي من الطعام. وكان عادة الخبز وأحيانا مسحوق الحليب.

وتضيف السيدة أن زوجها لم يستطع العمل سوى ليوم واحد في الأسبوع مقابل دولار واحد. يكفي لشراء طعام يومين فقط. وإلى جانب عمل الأب، فقد كان الإبن الأكبر يشتغل في جر العربات بأحد الأسواق، ويحصل مقابل ذلك على أجر زهيد للغاية، إن توفرت البضائع لنقلها أصلا.

وروت الأم تفاصيل بيعها لطفلها، حيث قالت إن زوجين لا ينجبان سمعا بكاء الطفلين المولودين حديثا بسبب الجوع، فعرضا أخذ أحدهما لقاء مبلغ يعادل 104 دولارات. كما أكدت أنها رفضت الفكرة في بادئ الأمر “لكنها قررت الموافقة بعد مشاهدة طفليها يبكيان لعدم تأمين الطعام لهما. ولإعالة بقية أفراد الأسرة”.

وأضافت الأم أن “الفقر المدقع هو ما جعلها تتخلى عن طفلها، إذ حصلت على مال اشترى به زوجها الأرز والزيت والدقيق”.

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