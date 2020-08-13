في قضية أخرى مشابهة .. 4 سنوات حبسا نافذا لسارقي الدراجة النارية

قضت محكمة الشراقة بالعاصمة اليوم في قضية الأولى والمشابهة تماما لوقائع القضية التي أثارت جدلا عبر وسائط مواقع التواصل الإجتماعي والمتعلقة باللصين السارقين للدراجة النارية بالطريق السريع العاصمة – الدويرة.

حيث ادانت الهيئة القضائية المتهمين بجنحة السرقة بفعل التعدد بالنسبة لـ” ت. ع “بعامين حبس نافذة و500 ألف دينار غرامة مالية. أما بالنسبة ل س. ن فحكمت المحكمة عليه بـ 4 سنوات حبس نافذ و 500 الف دج غرامة مالية نافذة مع تعويض المتضرر من الحادث بمبلغ 200 ألف دج .

حيثيات قضية الحال تعود إلى تاريخ 29 جويلية أين أقدم الشابين “ت. ع” و “س. ن” في الطريق السريع على سرقة دراجة نارية والاعتداء على الضحية “خ. ب”.

أين أوقف المتهمين الضحية بحجة نفاذ البنزين من خزان الدراجة ليستدرجاه ويقومان بتهديده بالسلاح الأبيض ” سيف ” و سرقة الدراجة النارية.

فيما حاول المتهم خ.ب تبرأة نفسه من التهمة بحجة أن الضحية أحد جيرانه وكان يدين له بمبلغ 5 ملايين سنتيم سنة 2015 وهو ما دفعه للإقدام على سرقة الدراجة.

غير أن الضحية لم يكن يقطن بمنطقة سكن المتهم في ذلك الوقت وهو ما كشفت عنه هيئة دفاع الضحية.

نفس الخطة المعتمدة في السرقة بتاريخ 29 جويلية تم الإعتماد عليها لإعادة نفس وقائع الجريمة بتاريخ 04 أوت الجاري.

ليتم إلتقاط فيديو مصور للحادثة ونشره على عبر مواقع التواصل الاجتماعي والذي أثار ضجة كبيرة مما مكن من التعرف على هوية المتهمين.

وتقديمه من طرف الجهات الأمنية المختصة للعدالة أين سيكون النطق بالحكم في هذه القضية يوم 20 أوت المقبل.