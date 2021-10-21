في قضية أخلاقية.. إلتماس 10 أشهر سجنا ضد بن زيمة

إلتمس القضاء الفرنسي، اليوم الخميس، 10 أشهر سجنا، في حق النجم الفرنسي كريم بن زيمة، لاعب ريال مدريد الإسباني.

وكشفت مصادر إعلامية، أن النيابة العامة في فرساي، التمست هذه العقوبة ضد بن زيمة، في القضية الأخلاقية المتابع فيها ضد زميله في المنتخب الفرنسي ماثيو فالبوينا.

والتمس القضاء الفرنسي على بن وزيمة، بالسجن لمدة 10 أشهر مع وقف التنفيذ، وغرامة مالية بقيمة 75 ألف أورو.

يذكر أن كريم بن زيمة متابع بتهمة ابتزاز زميله السابق في المنتخب الفرنسي، ماثيو فالبوينا بشريط فيديو جنسي.

طالع أيضا