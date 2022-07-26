في قضية النصب على الطلبة..تأجيل محاكمة نوميديا لزول و13 متهما لتاريخ 2 أوت المقبل

أجلت الغرفة الجزائية الخامسة بمجلس قضاء العاصمة اليوم الثلاثاء لتاريخ 2 أوت المقبل ،ملف النصب الذي طال الطلبة الجزائريين الراغبين في اتمام دراستهم بالخارج، من قبل شركتين وهميتين تحت اسم “VYKLYK.DZ”،futur gate.

والتي تورط فيه 13 متهما على راسهم اربع مؤثرين مشهورين على “السوشال ميديا” ويتعلق الأمر بكل من “المؤثرة “نوميديا لزول”.

و”فاروق بوجملين” المعروف “ريفكا” وكذا “محمد ابركان” المعروف ب”ستانلي”.

بالإضافة الى “ايناس عبدلي” التي تمت محاكمتها بقسم الأحداث بمحكمة الدار البيضاء كونها قاصرا وتم تغريمها بمبلغ 10 ملايين سنتيم،

إلى جانب كل من صاحب الشركة ومسيرها المدعو”ز.أسامة” وسكرتيرته المدعوة لينا”وكذا صاحب وكالة سياحة واسفار يدعى”ب.محمد أمين”.

اضافة الى والدة المتهم الرئيسي وهي برلمانية سابقة، ووكلاء أعمال المؤثرين أيضا، والتي قضت المحكمة بحق الجميع بتوقيع عقوبات بين عام و 8 سنوات حبسا نافذة.

المتهمون سيواجهون من جديد نفس التهم

كما سيواجه المتهمون من جديد نفس التهم حيث سيواجه كل من المتهمين ز.اسامة “ج.لينا” “ط.نجاة”،و”ع.سعاد”.

و جنحة النصب الموجه للجمهور، جنحة تبييض الأموال باستعمال تسهيلات التي يمنحها نشاط مبني في اطار جماعة إجرامية منظمة.

بالاضافة الى جنحة مخالفة التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، بالإضافة إلى جنحة التزوير واستعمال المزور في محررات مصرفية وجنحة والتزوير واستعمال المزور في محررات إدارية.

فيما سيواجه المؤثرون ويتعلق الأمر بنوميديا لزول، ريفكا ستانلي وايناس عبدلي و المتهمون ر.باديس”، “ش.هشام”و”ب.محمد أمين” جنحة المشاركة في النصب على الجمهور.

وجنحة المشاركة في تبييض الأموال باستعمال تسهيلات التي يمنحها نشاط مبني في إطار جماعة إجرامية منظمة، وجنحة المشاركة في مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.

الشرطة تتمكن من تحديد مقرات هذه الشركة الوهمية

هذا وقد كانت المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة قد باشرت منذ منتصف شهر ديسمبر 2021 تحرياتها بخصوص قضية الاحتيال

و التي راح ضحيتها أزيد من 75 طالب جزائري تعرضوا للنصب من طرف شركة وهمية.

كما قدمت لهم عروضا مغرية عبر منصات التواصل الاجتماعي، موهمة ضحاياها بالتسجيل ومزاولة الدراسة على مستوى جامعات أجنبية بكل من أوكرانيا وتركيا وروسيا،

ليصطدموا بحقيقة مرة بعد دفع الأموال وجوازات السفر وشهادة البكالوريا الأصلية.

هؤلاء الذين شاركوا بفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي تفضح ألاعيب الشركة وذلك بعدما عمدوا على الامتثال لكافة التعليمات.

واتخاذ كل الإجراءات، واستلام ملفات القبول ليتفاجؤوا بعدم تمكن بعضهم من مغادرة البلاد والدراسة في الخارج رغم دفعهم لأموال كبيرة.

بينما وجد آخرون أنفسهم هائمين في شوارع تركيا وأوكرانيا رغم تأكيد الشركة بأنها دفعت لهم تكاليف الإقامة، قبل أن تفك التحقيقات الأولية خيوط هذه الشبكة الاجرامية.

و التي جرت 12 متهما وإلقاء القبض على المدبرين الرئيسيين وعددهم 3 أشخاص.

و الذين كانوا ينسقون عملياتهم الاحتيالية مع أطراف أجنبية بالدول السالفة الذكر، كما استعانوا، داخل الوطن، ببعض الوجوه المؤثرة عبر منصات التواصل الاجتماعي للترويج.

كما تمكنت الشرطة من تحديد مقرات هذه الشركة الوهمية على مستوى بعض ولايات الوطن كالجزائر العاصمة وعنابة ووهران وفي الخارج.