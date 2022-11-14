في قضية جديدة.. “فرحات مهني” أمام المحكمة

أحالت غرفة الاتهام بمجلس قضاء العاصمة نهاية الأسبوع الفارط، على محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء قضية مؤسس الحركة الإرهابية “الماك” المتواجد في حالة فرار المتهم فرحات مهني، للمثول أمام هيئة المحكمة برفقة 18 متهما، يتواجد منهم 5 متهمين موقوفين بالمؤسسة العقابية بالحراش، ويتعلق الامر بالمدعو ” ج.مولود”،” ب.مالك”،” أ.مجيد”،” ب. أعراب”،” ع.لحلو”، فيما يتابع في ذات القضية متهمين اثنين غير موقوفين ويتعلق الامر بالمدعو ” و.سعيد “،ق.سفيان”.

أما البقية فيتواجدون في حالة فرار، يعدون أعضاء بنفس الحركة الإرهابية ناشطة خارج الوطن، حيث من المقرر أن تفصل المحكمة يوم 7 ديسمبر المقبل، في حقهم بأحكام غيابية مع إصدار أوامر بالقبض الجسدي ضدهم تأييدا لاوامر قاضي التحقيق.

ووجه للمتهمين تهما تتعلق بجناية الانخراط والمشاركة في الجمعيات والتنظيمات والجماعات والمنظمات التي يكون غرضها أو أنشطتها إرهابية وتخريبية، جناية استخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال لتجنيد أشخاص لصالح منظمات إرهابية وجنحة المساس بسلامة وحدة الوطن وجنحة نشر وترويج عمدا لأخبار وأنباء كاذبة ومغرضة بين الجمهور من شأنها المساس بالأمن العمومي والنظام العام.