في قضية غامضة.. اختفاء رضيعة و تسليم جثة أخرى لذويها في عنابة

تقدم علام سليمان الذي ينحدر من ولاية الطارف بشكوى إلى الجهات القضائية بولاية عنابة.

مفادها عدم وجود جثة ابنته الرضيعة في مصلحة حفظ الجثث بمستشفى ابن رشد الجامعي عنابة.

ونقلت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان ان مصالح المستشفى أبلغته بوفاة الرضيعة يوم 27 جانفي 2018.

وقالت ان مصالح المستشفى قدمت له منذ 3 أيام جثة لرضيعة أخرى ليست إبنته.

لكنه قال أن الجثة تحمل تاريخ وفاة 24 جانفي 2018 ما جعله يشكك في قصة وفاتها.

وقدم شكوى على أساس اختفاء الغامض لرضيع حديث الولادة.

وفتحت اليوم مصالح الأمن الحضري الثالث تحقيقا بأمر من وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة.

وأكد الوالد سليمان أن تحليل ADN وحده كفيل بكشف ملابسات القضية.