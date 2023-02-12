في قضية غريبة.. النيابة تطلب تأجيل المحاكمة لحضور الراقي

في قضية غريبة أطوراها عالجتها محكمة الجنح بالدار البيضاء اليوم الأحد. لم يتوقف متهم خلال تصريحاته أمام القاضي بأنه لم يكن في وعيه الكامل حين اعتدائه على ضحيته. لكونه كان تحت تأثير السحر، وهذا بعد تورطه في قضية ضرب وجرح عمدي بواسطة سلاح أبيض. تعجب لها رئيس الجلسة باعتبار أن التكييف الاصح للوقائع يتعلق بمحاولة القتل العمدي، نظرا لحجم الضرر الذي تكبده المجنى عليه.

وأمام إصرار المتهم في تصريحاته خلال مثوله للمحاكمة وفقا لإجراءات المثول الفوري. بأن مصابا بالسحر، ولا يعي أفعاله، لم يجد وكيل الجمهورية ردا مناسبا على المتهم. سوى التقدم أمام القاضي بطلبات تأجيل القضية لحضور الراقي.

كما تبين أن المتابعة الجزائية في حق المتهم، جاء عقب شكوى تقدم بها الضحية. أمام مصالح الأمن بباب الزوار مفادها تعرضه لاعتداء خطير من طرف المشتكى منه ” المتهم الحالي” بواسطة سكين. في محل تجاري، خلف له اصابة بليغة على مستوى رقبته. مما كلفه المكوث في العناية المركزة لمدة 3 أياك متتالية. مرفقا شكواه بشهادة طبية تثبت عجزا طبيا قدره 10 أيام حرره الطبيب الشرعي بالمستشفى الجامعي مصطفى باشا.

وخلال مواجهة المتهم، تمسك بانكار التهمة والوقائع المنسوبة إليها. واستعماله آلة حادة لضرب ضحيته، وراح يصر أمام رئيس الجلسة أنه بيوم الوقائع كان مصابا بالسحر، وأن الضحية يفتري عليه.

من جهتهم الشهود الذين كانوا بالقرب من موقع الحادث، أكدوا في تصريحاتهم للمحكمة. بأن حادثة الاعتداء على الضحية ثابتة، وانهم شاهدوا الضحية ملقى عليه على الأرض فاقدا الوعي. والدماء تنزف عليه، كما تك خلالها نقلع الى المستشفى لاسعافه.

كما أثبثت تصريحات الشهود أن خلافات سابقة بين المتهم والضحية بحكم علاقة عمل جمعتهم قبل سنوات. وهي السبب الحقيقي والرئيسي في انطلاق وقائع قضية الحال.

وأمام ما ورد من معطيات التمس الضحية ‘يحي” تعويضا ماليا قدره 30 مليون سنتيم. جبرا بالأضرار اللاحقة به، في حين التمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة 8 سنوات حبسا نافذا. وغرامة مالية نافذة قدرها 500 مليون سنتيم قفي حق المتهم الموقوف.