في قضيتين تتعلقان بحجز 223 كلغ “كيف” و62 كلغ “كوكايين”.. إيداع 10 أشخاص الحبس المؤقت

و بعدأمر قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد بإيداع 10 أشخاص الحبس المؤقت. ووضع شخصين آخرين تحت الرقابة القضائية. بتهمة استيراد المخدرات بطريقة غير مشروعة، حيازة المخدرات والنقل قصد البيع في إطار جماعة إجرامية منظمة. وجنح تبييض الأموال على سبيل الاعتياد وفي إطار جماعة إجرامية. حسب ما أعلن عنه اليوم بيان لنيابة الجمهورية لدى المحكمة ذاتها.

وجاء في البيان، أنه “عملاً بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، تعلم نيابة الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد. ذات الاختصاص الإقليمي الموسع، الرأي العام. أنه في إطار مكافحة جرائم المخدرات وتبييض عائداتها الإجرامية، عالج القطب الجزائي المتخصص قضيتين (2) تتعلقان بحجز، على مستوى مدينتي البليدة وبني مراد، كمية إجمالية من المخدرات من نوع الكيف المعالج تقدر بـ 223 كغ، وكمية من الكوكايين تقدر بـ 62.5 كلغ. بالإضافة إلى مرکبات و مبالغ مالية بالعملة الوطنية”.

وأوضح البيان أن التحقيق الابتدائي أسفر عن توقيف 12 شخصا مشتبها فيه. تم تقديمهم أمام نيابة الجمهورية يومي 24 و 29 أكتوبر الجاري. وفتح تحقيق قضائي ضدهم، يتعلق بجنايات استيراد المخدرات بطريقة غير مشروعة، وحيازة المخدرات والنقل قصد البيع في إطار جماعة إجرامية منظمة. جنح تبييض الأموال على سبيل الاعتياد وفي إطار جماعة إجرامية.

و بعد استجواب المتهمين من طرف قاضي التحقيق أصدر أوامر بإيداع عشرة منهم رهن الحبس المؤقت، ووضع متهمين اثنين تحت نظام الرقابة القضائية. استنادا الى المصدر نفسه.