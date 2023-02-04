“في لامان” لنوميديا و”نصابة” لديدن كلاش ومحمد رمضان تكتسحان “التوندوس”

دخلت كل من أغنيتي “في لامان” لصاحبتها نوميديا لزول و”نصابة” لـ”ديدين كلاش”، و”محمد رمضان” توندوس في موقع اليوتوب.

كما بلغت أغنية “في لامان” لنوميديا لزول، في أقل من 48 ساعة، أكثر من 1.5 مليون مشاهدة. حيث لاقت الأغنية إعجاب مشاهديها خاصة معجبي هذه النجمة التي خرجت مؤخرا من سجن القليعة في أوت الماضي، بعد 6 أشهر بسبب متابعتها في قضية الطلبة الشهيرة. رفقة مؤثرين آخرين كـ”ريفكا” و”ستالين”. واستفادت نوميديا ومن معها من البراءة من كافة التهم الموجهة إليها.

وكانت، قبل أيام نوميديا قد أعلنت عن عودتها إلى موقع التواصل “انستغرام”، من خلال طرحها لأغنية “في لامان”.

وتلقت الفنانة العديد من التعاليق المشجعة من زملائها الفنانين وكذا جمهورها الذين رحبوا بعودتها، إلى الساحة الفنية.

كما دخلت من جهتها، أغنية “ديدين كلاش” مع المغني المصري محمد رمضان “نصابة” هي الأخرى في توندوس اليوتيوب بعد “في لامان”.

واحتلت أغنية “نصابة” التي تعني “سارقة“، المرتبة الثانية، بعدد مشاهدات فاق 3 ملايين في ظرف 3 أيام.

وأطلق الرابر الجزائري ديدين كلاش والمعروف بـ”البندقية”، أغنية جديدة على طريقة الفيديو كليب جمعته مع النجم المصري محمد رمضان. وتم طرح الأغنية على القناة الرسمية لمحمد رمضان في موقع الفيديوهات اليوتيوب مساء الأربعاء الماضي.

وصور ديدين ومحمد رمضان فيديو كليب الأغنية بمنطقة الأهرامات، كنوع من الترويج للسياحة المصرية وإبراز المعالم السياحية.

والأغنية من كلمات مصطفى حدوتة، وألحان محمد يحيي، ومن إخراج أنيس سيبتي.

وحرص كل من ديدين ومحمد رمضان، خلال الأيام الماضية، على الترويج للأغنية، عبر حساباتهما على مواقع التواصل الإجتماعي.