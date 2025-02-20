في لحظة تاريخية..الرئيس تبون يعطي إشارة بدء تحلية مياه البحر بمصنع الرأس الأبيض في وهران

أعطى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، إشارة بدء تحلية مياه البحر بمصنع الرأس الأبيض في وهران.

وأكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الخميس بوهران. أن إنجاز مصنع تحلية مياه البحر بالرأس الأبيض في أقل من 26 شهرا “هو ما يسمى بالجزائر المنتصرة”. مبرزا “أننا وصلنا إلى مرحلة الإنجازات العملاقة بسرعة وبأحدث التكنولوجيات”.

وعقب استماعه لعرضين تقنيين حول مصنع تحلية مياه البحر. قال رئيس الجمهورية إنه “بفضل إرادة الرجال من أبسط عامل إلى أعلى إطار تم رفع التحدي”. مضيفا أن “الجزائر المستقلة.. من أين بدأت وإلى أين وصلت؟ وصلنا إلى مرحلة الإنجازات العملاقة بسرعة وبأحدث التكنولوجيات”.

وأشار رئيس الجمهورية إلى أن “إنجاز مشروع بهذا الثقل في ظرف 26 شهرا أو أقل. هو ما يسمى بالجزائر المنتصرة”.

واستطرد قائلا: “لا أجد الكلمات المناسبة لشكر كل الذين ساهموا في إنجاز هذا المشروع الكبير. فهنيئا للجزائر والجزائريين به”.

يذكر أن تدشين هذا المشروع الضخم جاء تجسيدا لالتزام رئيس الجمهورية. أمام المواطنين بتزويدهم بالماء الشروب في وهران قبل رمضان.

وينتج المصنع 300 ألف متر مكعب من المياه يوميا. وهو قابل للربط بهدف التوزيع. مع ست ولايات غرب البلاد. إذ ستشرع الجزائرية للمياه في تزويد ساكنة وهران بالمياه من هذا المصنع بالتدريج، بدءا من اليوم.