في لقاء تشاوري مع نواب البرلمان بغرفتيه..وزير والي العاصمة يسدي تعليمات صارمة

أشرف الوزير والي ولاية الجزائر، محمد عبد النور رابحي، على لقاء تشاوري جمعه مع نواب المجلس الشعبي الوطني عن الدائرة الانتخابية لولاية الجزائر، وعضوي مجلس الأمة.

وحضر اللقاء حضره كل من رئيس المجلس الشعبي الولائي وأعضاء المجلس التنفيذي للولاية. والذي تم خلاله تقديم عرض حول تقدم مشاريع النظرة الإستراتيجية لعصرنة وتطوير العاصمة مشاريع قطاعات التربية، الصحة، الشباب والرياضة.

كما تم عرض ورفع انشغالات المواطنين من قبل النواب، وقد قدّم الوزير تعقيبات وتوضيحات بخصوصها. مع إسداء تعليمات للمصالح المعنية بضرورة التكفل بهذه الانشغالات.

وأكد الوزير أن الانشغالات المرفوعة في اللقاءات السابقة، سواء الفردية أو الشبه جماعية، يتم دراستها والتكفل بها. وفقًا لما تقتضيه التنظيمات والتشريعات المعمول بها.

