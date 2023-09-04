في لقاء جمعه مع السفير البرتغالي.. سايحي يدعو للاستثمار في قطاع الصحة

استقبل وزير الصحة، عبد الحق سايحي، مساء اليوم، بمقر الوزارة، سفير الجمهورية البرتغالية بالجزائر، لويس دي ألبوكويركي فيلوسو، بحضور إطارات من الإدارة المركزية.

وحسب بيان الخلال هذا اللقاء استعرض الطرفان واقع العلاقات الثنائية و سبل تعزيزها إلى مستويات أرقى تخدم مصلحة البلدين. كما تناولا الطرفان طرق إعادة بعث مذكرة تفاهم التي تمّ أمضاؤها سنة 2018.

وبهذه المناسبة، أعرب السفير، عن استعداد بلاده للمضي قدما في سبيل تعزيز الشراكة الجزائرية- البرتغالية.

وذلك بتنظيم قمة ثنائية رفيعة المستوى وزيارات متبادلة بين الطرفين لبحث فرص جديدة لتوسيع التعاون الثنائي، منوها في ذات السياق بأهمية الزيارة التي قادت رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى البرتغال.

من جهته، أشادالوزير بمستوى العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط البلدين، معبرا عن أمله بدفع التعاون الثنائي الى أعلى مستوى مقترحا العديد من المجالات منها التكوين بتبادل المعارف والخبرات التوأمة بين مستشفيات الجزائرية والبرتغالية والوقاية.

كما اقترح الوزير مجالات أخرى للتعاون، عن طريق الاستثمار البرتغالي في الجزائر عبر إنشاء منطقة نشاط للمؤسسات البرتغالية في المجال الصحي، على غرار إنتاج المستلزمات و العتاد الطبي.

وفي ذات السياق، أعرب المسؤول الأول عن القطاع عن استعداد السلطات الجزائرية لدعم هذا الاستثمار في شتى مجالات القطاع، مبرزا التسهيلات التي يضمنها قانون الاستثمار الجديد الذي يسمح بممارسة هذا النشاط بكل أريحية، الأمر الذي أعطى دفعا قويا للاستثمارات الأجنبية في الجزائر.

وفي الأخير، إتفق الطرفان على مواصلة المباحثات و التشاور بخصوص إنجاز العديد من المشاريع بين البلدين والتي تعود بالفائدة على البلدين.