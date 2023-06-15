في لقاء جمعه مع السفير الصيني.. سايحي يثني على مستوى التعاون المتميز بين البلدين

إستقبل وزير الصحة عبد الحق سايحي، اليوم الخميس، بمقر الوزارة سعادة سفير جمهورية الصين الشعبية لي جيان وذلك بحضور إطارات من الإدارة المركزية.

وحسب بيان وزارة الصحة، فلقد شكل هذا اللقاء فرصة للطرفين للتطرق إلى العلاقات الجزائرية-الصينية ورغبة البلدين الراسخة في تعزيز التعاون الثنائي والشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تربطهما.

حيث أثنى الوزير على مستوى التعاون المثمر والمتميز بين البلدين وكذا عمق العلاقات بين الجزائر و الصين شعبا و حكومة والتي إتسمت في بعدها التاريخي الذي يعود إلى ستينيات القرن الماضي بتسجيل عدة محطات تبرز علاقة الصداقة من خلال المبادلات والبعثات العلمية والطبية بين البلدين.

من جهته،أشاد سفير جمهورية الصين الشعبية بمستوى التعاون القائم بين بلاده و الجزائر ، مبرزا رغبة بلاده في تعزيزها بشكل أكبر و الإرتقاء بها إلى مستويات أعلى.

هذا وسمح هذا اللقاء بتقييم التعاون القائم بين البلدين والذي يشمل مختلف المجالات كما شكل فرصة لتباحث سبل تعزيز الشراكة الثنائية خاصة في مجال التكوين و تبادل الخبرات.

في الأخير ، و احتفاءا بالتعاون المتين القائم بين الطرفين ، تم الاتفاق على تنظيم حفل على شرف أعضاء البعثة الطبية الصينية السابعة و العشرين “27” التي ستغادر الجزائر قريبا.

ليتم استقبال البعثة الطبية الجديدة الثامنة و العشريين”28″ في إطار بروتوكول التعاون في المجال الصحي الذي سيتم امضاؤه بين الطرفين، و سيأتي هذا الحفل كدليل عرفان وتقدير و امتنان على ما قدمه الأطباء الصينيون جنبا الى جنب مع زملائهم الأطباء الجزائريين في سبيل التكفل بالمواطن الجزائري.