في لقاء مع نواب الجالية.. شايب يؤكد التزام الدولة برعاية الجزائريين في الخارج

استقبل كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، سفيان شايب، اليوم الأربعاء، بمقر الوزارة، نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، واكلي محمد، وعضو لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية، عبد الوهاب يعقوبي، بطلب منهما.

ويأتي هذا اللقاء، في إطار تكريس سنّة التشاور والتنسيق القائم بين الوزارة ونواب البرلمان ممثلي الجالية الوطنية بالخارج.

وحسب بيانٍ لوزارة الشؤون الخارجية، فقد سمح هذا اللقاء بالتطرق لأوضاع الجالية الوطنية المقيمة بالخارج، وبتناول بعض المواضيع التي تخص احتياجاتها والسبل الكفيلة لمعالجتها.

كما تمت الإشادة بالجهود المبذولة من طرف مختلف القطاعات والفاعلين قصد توفير سبل الراحة لأفراد جاليتنا. لا سيما خلال موسم الاصطياف الذي يشارف على الانتهاء، وكذلك تسهيل مختلف الإجراءات ذات الصلة.

وجدّد كاتب الدولة من جهته التأكيد على الأهمية التي توليها الدولة لرعاية مواطنيها بالخارج. ومواصلة الارتقاء بالخدمات القنصلية المقدمة لهم، عملا بالتعليمات السامية للسلطات العليا للبلاد للتكفل بانشغالاتهم بشكل فعال وملائم وتوطيد روابطهم مع الوطن الأم.