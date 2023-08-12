في لقطة غريبة.. عوار يستبدل من قبل مورينيو دون الاستعانة ببديل له

قام مدرب روما الإيطالي جوسيه مورينيو بالقيام بتغيير غريب، حينما استبدل الدولي الجزائري حسام عوار في مباراة ودية جرت اليوم أمام ناي بارتيزاني تيرانا، دون الاعتماد على بديل له.

وكشف الإعلام الإيطالي، آن مدرب روما مورينيو أراد حماية حسام عوار من التدخل العنيف للاعبي الفريق الألباني، بعدما تيقّن انه لا يملك بديلا له في منصبه.

وكان عوار قد شارك أساسيا في المباراة الودية أمام بارتيزاني، قبل أن يستبدل في الدقيقة 79 من عمر الودية. في لقطة وصفت بـ “الغريبة”.

كما قال الاعلام الإيطالي أن نجم الخضر لم يكن مصابا أصلا، لكن “السبيشل وان” فضّل حمايته بطريقته الخاصة.

يشار، آن المباراة انتهت بفوز حسام و رفقائه بثنائية مقابل واحد في التربص الاستعدادي للموسم الجديد من الكالتشيو.

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