في ليلة الوداع.. بن زيمة هدافا مع ريال مدريد

قاد المهاجم كريم بن زيمة فريقه ريال مدريد لتحقيق التعادل أمام المستضيف أتلتيكو مدريد بهدف مقابل هدف في مباراة اليوم.

واختتم كريم بن زيمة مهرجانه التهديفي في مشواره الكروي مع ريال مدريد عن طريق ضربة جزاء، ليودّع زملائه بطريقة جميلة. و أنصار النادي الذين صفقّوا عليه مطوّلا.

كما ودّعت جماهير “الميرنغي” كل من أسينسيو وهازارد.

ومن المنتظر أن يقام حفل ودافع للأسطورة الفرنسية الذي صال و جال في مختلف الملاعب الأوربية قبل أن يحسم مغادرته للبطولة السعودية. التي سينظم إليها ليكون اثني نجم عالمي بعد الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو.

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