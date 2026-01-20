في مئويته بقميص الأهلي.. محرز ممررا حاسما أمام الخليج

واصل النجم الجزائري، رياض محرز، تألقه في الملاعب السعودية، بعدما قاد ناديه الأهلي لتحقيق فوز عريض على حساب الخليج بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف واحد.

في مواجهة قوية لحساب الجولة الـ17 من دوري روشن السعودي. وهي المواجهة رقم 100 لرياض محرز بقميص ناديه الأهلي.

وشارك محرز في كامل أطوار المباراة، مؤكّدًا مكانته كأحد ركائز الفريق، حيث قدم أداءً مميزًا توّج بتنقيط 8.5، عكَسَ حضوره الفني الكبير وتأثيره الواضح في مجريات المباراة.

وبرز قائد “الخضر” بشكل خاص في الدقيقة الـ77، حين بصم على تمريرة حاسمة جاء منها الهدف الثالث للأهلي. في وقت كان فيه فريقه متقدمًا في النتيجة 2-1، ليقضي عمليًا على آمال المنافس ويؤمّن الفوز.

هذا الانتصار الثمين سمح لنادي الأهلي بالارتقاء إلى وصافة جدول الترتيب برصيد 37 نقطة. مقلصًا الفارق إلى 4 نقاط فقط عن المتصدر الهلال مؤقتًا.

وعلى الصعيد الفردي، يواصل رياض محرز تقديم الإضافة مع الأهلي في دوري روشن، حيث شارك هذا الموسم في 12 مباراة، سجل خلالها هدفًا واحدًا وقدم 3 تمريرات حاسمة، مساهمًا بخبرته وجودته الفنية في نتائج الفريق الإيجابية.