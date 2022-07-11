قناة النهار في مبادرة خيرية.. محل لتصليح العجلات يقدم خدماته دون إنقطاع بقلم قناة النهار نشر في 11 جويلية 2022 - 15:34 شارك غرِّد أرسل 69 0 في مبادرة خيرية.. محل لتصليح العجلات يقدم خدماته دون إنقطاع إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/bMRJX اقرأ أيضا حـ.ـرائق الغابات..السجائر وفحم الشواء أبرز المسببات قناة النهار 29 جوان "اليوتوبر المصري محمود حجازي يشجع بعثة الرياضيين الجزائريين .." راح نرجع لابسين الميداليات قناة النهار 22 جوان 52 دقيقة إقتصاد: الجزائر بقيادة الرئيس تبون.. حركية إقتصادية وقبلة المستثمرين قناة النهار 20 جوان الوزراء يتمنون المزيد من النجاح والميداليات للرياضيين الجزائريين قناة النهار 28 جوان شاهد .. خسارة المـصارعة الجزائرية "دودو" أمام "لويزي" الإيطالية قناة النهار 28 جوان هكذا سيكون حفل إفتتاح ألعاب البحر الأبيض المتوسط بوهران قناة النهار 24 جوان المدير الفني للجيدو: هذا هو الفرق بين تحضير الرياضيين الجزائريين والأوروبيين قناة النهار 29 جوان صريح جدا: جزائريون يثمنون قرار فتح الحدود بين الجزائر وتونس قناة النهار 07 جويلية وهران 2022: الرياضيون يستحسنون مبادرة السلطات الجزائرية وإتاحة الفرصة للمشاركة في العرس المتوسطي قناة النهار 23 جوان تأهل المصارع ياسر بوعمار في وزن 100كلغ إلى نصف النهائي قناة النهار 01 جويلية