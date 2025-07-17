في مجال التعليم العالي..خطة عمل” تمتد من سنة 2026 إلى غاية 2028 بين الجزائر وجنوب إفريقيا

تم اليوم الخميس،التوقيع على محضر تفاهم بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة العلوم و التكنولوجيا و الابتكار لجمهورية جنوب إفريقيا،بهدف تعميق الشراكة و التعاون الثنائي.

وقد أشرف وزيرا البلدين، كمال بداري ,و بليد زيماندي، بمقر الوزارة،على مراسم توقيع هذا المحضر الذي يعد بمثابة “خطة عمل” تمتد من سنة 2026 إلى غاية 2028.

وبالمناسبة, أكد بداري على “عمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع البلدين “، مبرزا “مواصلة تعزيز التعاون الثنائي وبناء جسر معرفي بحثي و ابتكاري قائم على التعاون العلمي وتبادل الخبرات بين المؤسسات الجامعية للبلدين”.

ولتحقيق ذلك،أوضح بداري عزم الجانبين على “استحداث مشاريع بحثية مشتركة وذلك ضمن المجالات ذات الأولوية الوطنية سيما الذكاء الاصطناعي والأمن الغذائي والصحة”.

وفي ذات الصددأعلن بداري، عن تنظيم زيارات دورية بين الجانبين , بهدف “تمتين جسور التعاون من شأنه تجسيد مبدأ “الدبلوماسية المعرفية ” وكسب رهانات المنافسة الدولية.

من جانبه، ذكر بليد زيماندي, ب “العلاقات التاريخية العميقة” التي تجمع البلدين، مشيدا ب “المستوى العالي الذي بلغته الجامعة الجزائرية.

كما أكد على أهمية ” تبادل الخبرات و التجارب بين المؤسسات الجامعية للبلدين من خلال تكثيف الزيارات الثنائية وبرمجة مشاريع بحثية مشتركة لتعزيز هذا التعاون وتوسيع آفاقه