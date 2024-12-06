في مداهمة لبؤر الإجرام.. حجز 3222 قرصا مهلوسا و12 كيس كوكايين بوهران

تمكنت مصالح الشرطة بوهران، بالتنسيق مع الدرك الوطني، في أكبر مداهمة مشتركة لبؤر الإجرام، من الإيقاع بـ 72 شخصا من المبحوثين عنهم من قبل العدالة، متورطين في قضايا مخدرات، مؤثرات عقلية، حمل أسلحة بيضاء محظورة، وقضايا إجرام اخرى.

وقد أسفرت عمليات المداهمة عن حجز 3222 قرصا مهلوساً من مختلف الأنواع، 12 كيساً من الكوكايين، وكمية من الكيف المعالج مهيّأة للترويج.

فيما تم حجز أيضا 299 وحدة من المشروبات الكحولية من مختلف الأنواع، مبلغ مالي من العائدات الإجرامية بالعملة الوطنية قدره 143 مليون سنتيم وآخر بالعملة الأجنبية قدره 4520 يورو.

حجز كمية من المعدن الأصفر وكمية أخرى من الكوابل النحاسية، إلى جانب أسلحة بيضاء محظورة من مختلف الأحجام والأنواع وبندقيتي (02) صيد بحري.

بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية سيتم تقديم المتورطين في القضايا المذكورة سالفا أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا.