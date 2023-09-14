في مداهمة مشتركة بين الشرطة والدرك.. حجز كمية من المهلوسات بغرداية

تمكنت عمليات مداهمات مشتركة بين قوات الدرك والشرطة في بلدية متليلي بغرداية. من حجز كمية من الأقراص المهلوسة لدى مشتبه به. إلى جانب توقيف مشتبه به ثاني مطلوب لذى العدالة.

كما مكنت العملية من مراقبة 112 شخص و تنقيط 74 مركبة و تحرير 13 مخالفة. و تسجيل جنحتين مروريتين مع حجز دراجتين ناريتين لانعدام الوثائق

نفس المداهمات شهدتها بلدية زلفانة، أين تم توقيف مشتبه به بحوزته أقراص مهلوسة مع توقيف مطلوب آخر لدى العدالة. و حجز كمية من الشماريخ الكبيرة الحجم و كمية من السجائر الأجنبية الصنع والفحم المخصص للتدخين. مع اتخاذ إجراءات إدارية ضد المحلات المخالفة. ناهيك عن تنقيط 30 شخص ومراقبة 25 سيارة وتحويل 3 منها للمقر. بعد الإشتباه بها ناهيك عن حجز دراجة نارية بعد الاشتباه بملكيتها و تحرير 8 مخالفات جزافية.