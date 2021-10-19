في مدح خير الخلق أجمعين.

وُلِـدَ الـهُـدى فَـالكائِناتُ ضِياءُ.. وَفَـمُ الـزَمـانِ تَـبَـسُّـمٌ وَثَناءُ

الـروحُ وَالـمَـلَأُ الـمَلائِكُ.. حَولَهُ لِـلـديـنِ وَالـدُنـيـا بِهِ بُشَراءُ

وُلدَ الحبيبُ فأشرقت شمسُ الهدى.. هِبةُ السَّماءِ لنا وجلَّ عطاءُ

بدرٌ أضاءَ المشرقين بنوره..وتعطَّرت لقدومه الأجواءُ

ربّاهُ بارِئُه فكان لنا هدًى.. بهرَ النُّجومَ جبينهُ الوضّاءُ

هو أُسوةٌ في كلِّ ما قد قاله.. به يقتدي وبفعله النُّجباءُ

صلّوا عليه كما يصلّي ربُّنا.. إن الصَّلاةَ على الحبيب دواءُ

قد كنتَ أمِّياً ولكنْ قلتَ ما.. عن مثلِ قولهِ يعجزُ البُلغاءُ

صغتَ الحياةَ لنا بأبهى حُلَّةٍ.. لم يرتديها قبلنا الأمراءُ

ألبستنا ثوبَ الحياءِ وعفَّةً.. فلنا بها وبفضْلِها العلياءُ

فُتِحتْ له الأبوابُ حين عُروجهِ .. وتزيَّنت بعروجه الجوزاءُ

ناداهُ ربُّ النّاس ادْنُ حبيبَنا.. سَلْ تُعْطَ أحمدُ لا يُرَدُّ دعاءُ

هو سيِّدُ الأخلاقِ دونَ منازعٍ.. لا ليس في حبِّ النبيِّ مِراءُ

خيرُ الصَّلاة على النبيِّ وآلهِ.. فبها تهلُّ على الورى الآلاءُ

سيظلُ يعجزُ عن مديح محمَّدٍ نثرُ.. الكلامِ وما أتى الشُّعراءُ

أوليس يُذكَرُ في الأذانِ محمَّدٌ.. هلْ فوقَ هذا يرتقي إطراءُ