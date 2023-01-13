في مزيج مميز.. الشاب فضيل يطرح ديو مع شذى حسون

أطلق النجم الجزائري العالمي الشاب فضيل، ديو غنائي جديد جمعه مع النجمة شذى حسون.

وحملت الأغنية عنوان “Mon Amour”، وهي تقترب من المليون مشاهدة بعد يومين على طرحها على قناة “لايف ستايلز ستوديوز” باليوتيوب.

وحملت الأغنية طابع الراي، وشكلت مفاجأة لجمهور الفنانين، حيث تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب.

وتولت “لايف ستايل” إنتاج الأغنية، بعد انتهاء العقد بين شذى حسون و”روتانا”. حيث عادت شذى حسون إلى الشركة التي كانت في السابق قد انتجت لها أول ألبوم غنائي.

https://www.instagram.com/p/CnUCOkRKZ54/