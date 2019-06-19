في مشهد غريب.. المرأة الحديدية “ميركل” ترتعش بشدة!

رصدت عدسات المصورين، المستشارة الألمانية، “أنجيلا ميركل”، وهي ترتعش بشدة، وبشكل ملحوظ، خلال استقبالها للرئيس الأوكراني.

وتداولت وسائل إعلام أجنبية وعربية، أمس الثلاثاء، الفيديو الذي يوثق لحظات تعرض المستشارة الألمانية، للإرتجاف الشديد.

ويظهر في الفيديو، “ميركل” وهي ترتجف بشدة وبشكل ملحوظ، إلى جانب الرئيس الأوكراني، وتقوم بتغيير وضع يديها عدة مرات، للسيطرة على نفسها كي لا تقع.

ومن جهتها، أوضحت “ميركل”، خلال مؤتمر صحفي، مع الرئيس الأوكراني، أن السبب في الارتجاف كان على ما يبدو نقص المياه في جسمها.

وقالت “ميركل” إنها تعاني من الجفاف بسبب الحر، وأنها شربت 3 أكواب من المياه على الأقل، وهي في حالة جيدة الآن.

بدوره قال “فولوديمير زيلينكسي”، إنه “كان ليساعد ميركل لو لزم الأمر”، مؤكدا أن “ميركل آمنة تماما”.

وكانت “ميركل”، قد عانت من نفس هذه الحالة من قبل خلال مناسبات مماثلة، وكان يتم إرجاع سبب ذلك إلى نقص المياه خلال الحرارة الشديدة.