في مفاجأة كبيرة.. دينا الشربيني تشارك محمد رمضان بطولة مسلسله القادم

أعلن النجم المصري محمد رمضان، عن مفاجأة من العيار الثقيل، حيث تعاقد رسميا مع شركة ميديا هب لتقديم مسلسله الجديد بموسم رمضان 2022، برفقة النجمة دينا الشربيني.

وقدمت دينا الشربيني، طوال علاقتها بالنجم عمرو دياب البطولة المطلقة بموسم رمضان، ويبدو أنه تخلى عن دعمها في الموسم الجديد، لتعود لموقع “البطلة المساعدة” وهو التعاون الثاني لها مع محمد رمضان بعدما قدمت معه سابقا فيلم “جواب اعتقال”.

وأشار موقع “سيدتي”، المتخصص في الشأن الفني، أن أغلب المنتمين لصناعة الدراما المصرية تكهنوا بصعوبة خروج هذا العمل للنور، وأكدت بعض المنشورات عبر موقع الفيس بوك، أن رمضان لم يتحمل سيناريو عبد الرحيم كمال سابقا وقام بتعديله ليناسب ذوق جمهوره ما دفع الأخير للتبرؤ من العمل بعد الحلقة العشرين، وتوقعوا أن تتكرر الأزمة مع المخرج محمد ياسين.

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