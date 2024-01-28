في مفاجأة من العيار الثقيل.. الفراعنة يودعون كان كوت ديفوار

أقصي منتخب مصر أمام الكونغو في الدور الثاني من كأس امم افريقيا أمام منتخب الكونغو في مفاجأة من العيار الثقيل.

و انهزم المنتخب المصري بضربات الترجيح، أمام المنتخب الكونغولي، بعدما انتهت دقائق المباراة بالتعادل الإيجابي التي عرفت طرد لاعب منتخب الفراعنة، محمد حمدي شرف في الدقيقة 97 من عمر المباراة. وهو أول طرد في العرس الكروي الحالي.

وبقي من المنتخبات العربية، كل من منتخب المغرب الذي سيواجه منتخب جنوب إفريقيا و موريتانيا الذي يواجه منتخب ناميبيا.

إاب اضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/capt<!–more–