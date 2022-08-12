في مفاجأة من العيار الثقيل.. ميسي يغيب عن جائزة الكرة الذهبية

عرفت القائمة التي اعلنت عنها “فرانس فوتبول” اليوم الجمعة للمتنافسين على جائزة أفضل لاعب في العالم غياب الايقونة الأرجنتينية ليونيل ميسي.

كما شهدت قائمة 30 لاعبا غياب ميسي التي فاز بها عديد المرّات. في سابقة تاريخية.

وكان ميسي متواجدا ضمن القائمة منذ سنة 2006، الأمر الذي قد يتسبّب له بصدمة كروية. رغم انه لا يزال قادرا على العطاء.

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