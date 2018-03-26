في مقتبل العمر تنتظر زوجا رصينا وأمينا

شابة من المدية، تبلغ من العمر 25 سنة، لم يسبق لها الزواج، ماكثة في البيت لديها مستوى النهائي، سمراء البشرة، محجبة وابنة عائلة طيبة الأعراق.

تحلم بدخول القفص الذهبي مع رجل أمين ورصين، لا يتجاوز عمره 32 سنة، تقبله أرملا أو مطلقا بطفل على الأكثر.

تفضل زوجا من الوسط أو الجنوب الجزائري، عامل مستقر ولديه سكن خاص.

للتواصل مع العرض ، مركز الأثير يستقبل مكالماتكم على الأرقام : 3800/3801/3802

الرقم السّرّي :10

مركز الأثير للإصغاء يضمن لكم أعلى درجات السرية والإحترافية

اتصلوا بنا و تعرف أو تعرّفي على نصفك الآخر..