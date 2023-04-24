في مقدمتها العاصمة.. إرتفاع مخيف لعدد وضحايا حوادث المرور خلال رمضان

كشف المقدم قويدر خديم قائد مركز الاعلام والتنسيق المروري بقيادة الدرك الوطني أنه تم تسجيل إرتفاع في حوادث المرور. والمركز أحصى عبر اختصاص الدرك الوطني الذي يغطي 85 بالمائة من شبكات الطرقات. وفاة 217 شخصا وجرح 1003 آخرين خلال شهر رمضان المنقضي.

واعتبر التحدث المقدم خديم قويدر في حوار لإذاعة الجزائر من بشار وبني عباس هذه الأرقام مخيفة. حيث تم تسجيل ارتفاع في عدد حوادث المرور بنسبة 34 بالمائة. بينما ارتفع عدد القتلى بـنسبة 7 بالمائة وبنسبة 23 بالمائة في عدد الجرحى مقارنة برمضان 1443.

كما أشار المقدم إلى أن السبب الرئيسي في حوادث المرور يبقى العنصر البشري من خلال السرعة المفرطة وعدم تخفيض السرعة في المنعطفات والمنحدرات. فضلا عن عبور الراجلين الطريق بدون حذر ليأتي في الأخير عامل المركبة والمحيط.

كما أكد أنه يمكن للمواطنين التقدم ببلاغات عبر صفحة طريقي عن المناورات والسلوكيات الخطيرة وحتى معلومات مهما كان نوعها عبر الإشتراك والإرسال عن طريق “الميسنجر” صور ومعلومات وفيديوهات. مؤكدا أن هذه المراسلات محمية ولا يمكن لباقي المشتركين في الصحة الإطلاع عليها باستثناء الطاقم المشرف على الصفحة. مشيدا في هذا الصدد بثقافة التبليغ التي مكنت تنفيذ عدة عمليات. وتوقيفات لوسائل نقل مشتركة خالفت قوانيني المرور.

وتحتل العاصمة صدارة الولايات في عدد حوادث المرور بـ 50 حادثا. تليها البويرة بـ 36 حادثا و عين الدفلى بـ 34 حادثا و الشلف بـ 32 حادثا. بالإضافة كذلك إلى تبسة بـ 30 حادثا وتيبازة بـ 30 حادثا. وهران بـ 29 حادثا وولايتي بومرداس وقسنطينة بـ 22 حادث مرور. ثم ولايتي بجاية وقالمة بـ 20 حادث مرور. وولايتي المسيلة وميلة بـ 19 حادث مرور وولايتي سطيف. وبرج بوعريريج بـ 18 حادث مرور و لايتي البليدة وجيجل بـ 16 حادث مرور.

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