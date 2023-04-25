في مقدمتهم الأشقاء الفلسطينيين.. الرئيس تبون يأمر بإجلاء كل رعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان

أعطى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أمرا بإجلاء أعضاء جاليتنا المقيمين بالسودان الراغبين في العودة، في ظروف جيدة، حرصا منه على أمنهم وسلامتهم.

ويأتي هذا في إطار متابعته الدقيقة والمستمرة لأوضاع جاليتنا في السودان، وفور تدهور الأوضاع الأمنية المؤسفة في هذا البلد الشقيق.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فإن الرئيس أمر بأن تشمل عملية الإجلاء والمساعدة، كل رعايا الدول الشقيقة والصديقة الراغبة في ذلك، في مقدمتهم أشقاؤنا الفلسطينيون المقيمون في السودان، حيث مست العملية 13 مواطنا فلسطينيا و22 مواطن سوريا.

وفي السياق ذات صلة، أشاد سفير دولة فلسطين لدى الجزائر, فايز أبو عيطة، اليوم، بقرار الرئيس تبون, في مساعدة بلاده على إجلاء عائلتين فلسطينيتين مكونتين من 16 فردا من الخرطوم .

كما ثمن أبو عيطة مواقف الرئيس تبون, تجاه دولة فلسطين والشعب الفلسطيني, مؤكدا أنها “مشرفة ومحل احترام وتقدير القيادة الفلسطينية وشعبها”.

وأعرب فايز أبو عيطة عن تقديره للالتفاتة الإنسانية للرئيس تبون, ومواقفه السياسية الشجاعة والمشرفة التي يقف فيها إلى جانب الحق الفلسطيني, ودعم فلسطين في كافة المحافل الإقليمية والدولية.

ومن جانبه، تقدم سفير الجمهورية العربية السورية بالشكر الجزيل والإمتنان لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على تجاوبه ومساعدته في إجلاء 22 مواطنا سوريا من السودان.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/caption