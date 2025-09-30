في مكالمة هاتفية.. الرئيس تبون يشكر أمير قطر على دعم فلسطين ويتفقان على لقاء قريب

أجرى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، مكالمة هاتفية مع سمو أمير دولة قطر الشقيقة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، شكر الرئيس تبون، خلال هذه المكالمة، أمير قطر على كل ما يبذله هو ودولة قطر من مجهودات لصالح القضية الفلسطينية رغم العدوان الأخير الذي تعرضت له.

مشجعا إياه على مواصلة هذه الجهود حتى يرفع الغبن على الشعب الفلسطيني الشقيق.

كما تطرق رئيس الجمهورية، بهذه المناسبة، مع أمير دولة قطر إلى العلاقات الثنائية القوية. واتفقا على لقاء قريب يجمعهما.