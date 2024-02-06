في مكالمة هاتفية.. عطاف وبلينكن يتطرقان الى مشروع القرار الذي تقدمت به الجزائر في مجلس الأمن

تلقى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف، اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا من كاتب الدولة الأمريكي للشؤون الخارجية، أنتوني بلينكن.

وحسب بيان الخارجية، فلقد تبادل الوزيران وجهات النظر حول تطورات الأوضاع في قطاع غزة، مع التركيز بصفة خاصة على مشروع القرار الذي تقدمت به الجزائر في مجلس الأمن بتوجيه من رئيس الجمهورية، وذلك بهدف تفعيل قرار محكمة العدل الدولية بشأن التدابير التحفظية المفروضة على الاحتلال الاسرائيلي.

وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن مشروع القرار هذا يهدف بشكل رئيسي إلى تحقيق وقف دائم لإطلاق النار في غزة، وكذا إلى ضمان حماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق أو شروط، وعلى نحو مماثل، يهدف ذات المشروع إلى تأكيد رفض مجلس الأمن لمحاولات تهجير الفلسطينيين قسراً من أراضيهم.

وفي الختام، اتفق الوزيران على تعزيز التواصل بناءً على تطورات الأوضاع على الأرض وفي إطار مجلس الأمن.