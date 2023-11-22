في مكالمة هاتفية.. نائب رئيس دولة الإمارات يهنئ العرباوي بتعيينه وزيرا أول

تلقى الوزير الأول نذير العرباوي، مكالمة هاتفية من الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقد أعرب الشيخ منصور بن زايد آل نهيان خلال هذه المكالمة عن تهانيه للوزير العرباوي بمناسبة تعيينه وزيرا أول، متمنيا له التوفيق والنجاح في مهامه.

كما نقل تحياته وتحيات رئيس الدولة سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، متمنيا للجزائر والشعب الجزائري المزيد من التقدم والرخاء تحت قيادته الحكيمة.

وكان الوزير الأول قد تلقى أمس الثلاثاء، مكالمة هاتفية، من رئيس الوزراء بالمملكة الأردنية الهاشمية بشر هاني الخصاونة، حيث اعرب له عن تهانيه بمناسبة تعيينه وزيرا أول، متمنيا له التوفيق والنجاح في مهامه.