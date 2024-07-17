في مناورة إفتراضية.. الهلال الأحمر يركّب وحدة طبية متنقلة في 12 دقيقة

نظم الهلال الأحمر الجزائري لولاية بسكرة مناورة إفتراضية في مطار محمد خيضر ببسكرة.

المناورة تمثلت في إنحراف طائرة عن مسارها، تم من خلالها إختبار الجاهزية وسرعة الإستجابة لفرق الإنقاذ والطوارئ، بإنجاز وحدة طبية في 12 دقيقة فقط. كما أن الوحدة الطبية تحتوي على جميع التجهيزات اللازمة للطوارئ من “أطباء،كهرباء، أسرة، أجهزة تنفس..”.

وشارك في المناورة 140 متطوع من الهلال الأحمر الجزائري. حيث تهدف إلى تحسين التنسيق بين الجهات المختلفة، وتعزيز قدرات فرق الإنقاذ في التعامل مع الحوادث. كما يواصل الهلال الأحمر الجزائري برهنة جاهزيته وقوته، من خلال تطوير الأجهزة والعتاد وتكوين المتطوعين تحسبا لأي طارئ.